Тренер «Зенита» Семак заявил, что его не удивил «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России, в котором его подопечные сыграли со счетом 0:0 с московским «Спартаком», передает пресс-служба клуба.

«Спартак не удивил. Наши ребята сыграли хорошо и в обороне, и в атаке. Жаль, что реализация сегодня подвела. По количеству моментов и по качеству игры мы наиграли на победу», — сказал Семак.

Встреча, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:0.

«Зенит» вышел в финал Пути РПЛ Кубка России за счет победы над «Спартаком» в первом матче со счетом 2:1.

В финале Пути РПЛ «Зенит» сыграет с московским ЦСКА. «Спартак» еще может пробиться в Суперфинал Кубка через Путь регионов.

Действующим обладателем титула является ЦСКА. В прошлогоднем финале москвичи в серии пенальти обыграли «Краснодар». «Спартак» выигрывал трофей в сезоне-2021/22. Тогда красно-белые в финале оказались сильнее «Динамо».

Ранее бывший игрок «Спартака» выступил против назначения в клуб Валерия Карпина и Станислава Черчесова.