«Аль-Хиляль» прервал рекордную победную серию за всю историю футбола

Саудовский «Аль-Хиляль» потерпел поражение от «Аль-Айна» из ОАЭ в матче 1/2 финала Лиги чемпионов AFC.

В составе победителей хет-трик оформил Суфиан Рахими. Еще один мяч на свой счет записал Алехандро Ромеро. За «Аль-Хиляль» точными ударами отметились Малком и Салем Аль-Давсари.

«Аль-Хиляль» не смог обновить собственный мировой рекорд, который составляет 34 победных матча подряд во всех турнирах.

Ответный поединок пройдет 23 апреля. Команды выйдут на поле в 21.00 по московскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» занимает первое место, набрав 77 очков. Второе место занимает «Аль-Наср». Команда, за которую выступает именитый португалец Криштиану Роналду, набрала 65 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Аль-Ахли», набрав 52 очка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее фанат избил хлыстом футболиста из чемпионата Саудовской Аравии.