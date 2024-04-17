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Бывший игрок «Динамо» поддержал переход капитана клуба в «Спартак»

Экс-игрок «Динамо» Терещенко поддержал уход капитана клуба Миронова в «Спартак»

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ВТБ

Бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко поддержал вероятный переход капитана команды Андрея Миронова в московский «Спартак», передает «Чемпионат».

«Он еще не там. Вот когда будет официально, после этого уже можно будет рассуждать. Но Андрей принял такое решение. Я его не осуждаю. Даже, может быть, поддерживаю в том, чтобы бросить себе вызов», — сказал Терещенко.

Миронов начал профессиональную карьеру в 2011 году в составе клуба Молодежной хоккейной лиги из Балашихи «ХК МВД». А уже со следующего сезона стал защищать цвета московского «Динамо».

На драфте НХЛ 2015 года защитник был выбран в четвертом раунде «Колорадо Эвеланш». В сезоне-2017/18 он выступал за фарм-клуб «Колорадо» «Сан-Антонио Рэмпэйдж».

В 2018 году Миронов вернулся в Россию и снова стал играть за «Динамо». В текущем сезоне регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) защитник провел 66 матчей, оформив 5+16. В плей-офф Миронов поучаствовал в 10 играх. «Динамо» вылетело во втором раунде от «Трактора».

Ранее из России призвали выгнать иностранных хоккеистов.

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