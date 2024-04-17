Вернувшаяся из Италии в Россию фигуристка завершила карьеру в 21 год

Российская фигуристка Мария Талалайкина приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она рассказала ТАСС.

«Выступление на чемпионате России стало последним в моей карьере. Я уже перед произвольной программой понимала, что это будет мой последний прокат. Слишком много факторов повлияло на мое решение», — сказала Талалайкна.

Сезон-2021/22 Талалайкина провела в Италии и собиралась выступать за эту страну. В декабре 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России одобрила смену спортивного гражданства.

В начале октября 2022 года сообщалось, что Талалайкина хочет вернуться в Россию и тренироваться в группе Евгения Рукавицына, где работала до своего отъезда.

22 декабря Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму Талалайкиной на чемпионате страны в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление фигуристки в короткой программе турнира.

Ранее Тарасову обвинили в оскорблении и унижении фигуристов.