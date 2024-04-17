Овечкин двумя словами описал выход команды в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал выход команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нереальные ощущения. Мы боремся со многими вещами по ходу сезона, которые случаются в крайние сроки, с травмами… но я думаю, что вера в раздевалке была огромной.

Нам понравился этот процесс. Он особенный. Именно поэтому мы играем в хоккей. Атмосфера, в которой хочется оказаться, и мы побеждаем довольно хорошие команды, чтобы добиться этого», — сказал нападающий после матча.

В ночь с 16 на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Это позволило «столичным» выйти в плей-офф турнира.

Первую шайбу в этом матче на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Эрик Джонсон восстановил равновесие, а за три минуты до конца встречи Ти Джей Оши принес «Кэпиталз» победу.

Благодаря этому «Вашингтон» занял восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, что дает право команде выступить в плей-офф НХЛ. В прошлом сезоне «Кэпиталз» не смогли пробиться в эту стадию, завершив сезон на 13-м месте.

Победителем регулярного чемпионата НХЛ стал «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступает другой российский форвард — Артемий Панарин.

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки.