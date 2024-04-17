Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки

В ночь с 16 на 17 апреля «Вашингтон Кэпиталз» в рамках последнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) встречался с «Филадельфией Флайерз» и одержал победу со счетом 2:1. Это позволило «столичным» выйти в плей-офф турнира.

Первую шайбу в этом матче на свой счет записал российский нападающий Александр Овечкин. Эрик Джонсон восстановил равновесие, а за три минуты до конца встречи Ти Джей Оши принес «Кэпиталз» победу.

Для Александра Овечкина эта заброшенная шайба стала уже 31 в сезоне. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 41 шайбу — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

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