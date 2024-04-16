Фанаты «Барселоны» перепутали автобусы и забросали петардами своих же игроков

Болельщики каталонской «Барселоны» перепутали автобус с игроками своей команды и автобус с футболистами «Пари Сен-Жермен», сообщает Marca.

По информации источника, поклонники сине-гранатовых устроили дымовую завесу перед подъездом на Олимпийский стадион и не смогли разглядеть приближающийся автобус. Подумав, что перед ними находится транспорт с игроками команды-соперника, они стали бросать в него различные предметы, в том числе файеры и петарды, а также кричать оскорбительные выражения. Позже оказалось, что в автобусе находились игроки «Барсы».

Игра «Барселона» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 16 апреля, на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первая встреча, которая прошла в Париже 10 апреля, завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев. В составе парижан точными ударами отметились Усман Дембеле и Витинья. За «Барселону» дублем отметился Рафинья, также точный удар нанес Андреас Кристенсен. По ходу матча «ПСЖ» вел со счетом 2:1.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России.