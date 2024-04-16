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Теннисист Рублев яростно разбил ракетку после обидного поражения

Теннисист Рублев разбил ракетку после поражения на турнире в Барселоне

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Скриншот из видеотранслиции

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Барселоне.

В матче второго круга восьмая ракетка мира не справился с американцем Брендоном Накашимой. Встреча продлилась в двух сетах и завершилась со счетом 4:6, 6:7 (6:8). После последнего розыгрыша в матче Рублев разбил ракетку о грунт, после чего подошел к сетке и поблагодарил соперника за игру, пожав тому руку.

В рейтинге ATP продолжает удерживать первое место серб Новак Джокович, у него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как изменилась ее жизнь после победы на Уимблдоне.

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