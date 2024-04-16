Фанаты «Барселоны» сорвали ночевку игрокам «ПСЖ»

Болельщики каталонской «Барселоны» устроили шумную акцию в ночь перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов против «Пари Сен-Жермен» у отеля французской команды. Об этом сообщает El Chiringuito TV.

По информации источника, несколько фанатов сине-гранатовых пробрались к окнам отеля, где проживают игроки «ПСЖ», и зажгли несколько файеров и петард, мешая уснуть игрокам команды соперника. Также болельщики персонально оскорбляли экс-игрока «Барселоны» Усмана Дембеле.

Игра «Барселона» — «ПСЖ» пройдет сегодня, 17 апреля, на Олимпийском стадионе в Барселоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Первая встреча, которая прошла в Париже 10 апреля, завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонцев. В составе парижан точными ударами отметились Усман Дембеле и Витинья. За «Барселону» дублем отметился Рафинья, также точный удар нанес Андреас Кристенсен. По ходу матча «ПСЖ» вел со счетом 2:1.

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