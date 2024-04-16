Загитова близка к окончанию вуза

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию 2018 года Алина Загитова в своем Telegram-канале заявила, что сдала все экзамены и зачеты перед защитой дипломной работы и сдачи государственной аттестации в Президентской академии (РАНХиГС).

Спортсменка заявила, что ее обучение в вузе вышло на финальную стадию.

«Можете меня поздравить — все зачеты сданы, все экзамены сданы!» — заявила фигуристка.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ён А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее российская фигуристка показала пышную грудь в топе.