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Стало известно, на сколько дисквалифицируют Роналду

Роналду дисквалифицируют на два матча

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Ahmed Yosri/Reuters

Португальский полузащитник «Аль-Насра» Криштиану Роналду будет дисквалифицирован на два матча после удаления в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против «Аль-Хиляля». Об этом сообщает Asharq Al-Awsat.

Как утверждает источник, дисциплинарный комитет Саудовской федерации футбола вынесет решение о дисквалификации Роналду на два матча. Организация также допросила португальца, но тот заявил, что не заслуживал удаления.

В концовке встречи против «Аль-Хиляля» Роналду получил прямую красную карточку за удар локтем соперника. После этого он бросил капитанскую повязку в сторону партнера, повернулся спиной и замахнулся в сторону судьи. Его команда уступила со счетом 1:2.

2 января 2023 года Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.

В текущем сезоне полузащитник провел в чемпионате Саудовской Аравии 25 матчей, отметившись 29 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Также Роналду принял участие в восьми играх азиатской Лиги чемпионов. 39-летний полузащитник отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Ранее фанат избил хлыстом футболиста из чемпионата Саудовской Аравии.

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