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Экс-тренер сборной России о Малкине и Овечкине: они что, модели?

Тренер Плющев о Малкине и Овечкине: они что, модели?

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России и экс главный арбитр КХЛ Владимир Плющев поделился мнением о борьбе за выход Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз», за который играет Александр Овечкин, и «Питтсбургом» Евгения Малкина, передает «Чемпионат».

«Кого бы я больше хотел увидеть в Кубке Стэнли? Они что, модели, что ли, чтобы их рассматривать? Побеждает всегда команда. А эти ребята красочно добавляют себя и свое мастерство в эту команду. Какая разница, кто победит?» — сказал Плющев.

«Вашингтон» благодаря победе над «Тампой» вернулся на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, что на данный момент дает право команде выступить в плей-офф. У «Кэпиталз» 87 набранных очков, столько же у «Детройта» и «Филадельфии».

«Питтсбург» находится на 11 строчке, имея в активе 86 очков. Лидирует в турнире «Рейнджерс» (112).

Ранее Овечкин ценой повреждения спас команду в матче с «Тампой».

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