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Тренер Плющев: не все ожидали «Металлург» и «Локомотив» в финале Кубка Гагарина

Тренер Плющев: «Металлург» и «Локомотив» заслужили выйти в финал Кубка Гагарина

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что магнитогорский «Металлург» и ярославский «Локомотив» заслужили выйти в финал Кубка Гагарина, передает «Спорт-Экспресс».

«Перед началом плей-офф не все ожидали увидеть эту пару в финале. Но и те, и другие своей игрой доказали, что заслуживают финала», — сказал Плющев.

15 апреля «Металлург» вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв в седьмом матче полуфинальной серии екатеринбургский «Автомобилист». В составе победителей точными бросками отметились Дмитрий Силантьев, Данила Юров и Денис Зернов. За «Автомобилист» дубль оформил Максим Денежкин.

В финале «Металлург» сыграет в серии до четырех побед с ярославским «Локомотивом», который в своей серии обыграл челябинский «Трактор» (4:0).

Первая встреча серии состоится в Магнитогорске 18 апреля.

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