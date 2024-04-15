Руководство московского «Спартака» обвинили в трусости

Российский тренер Валерий Овчинников заявил, что московский «Спартак» не назначит Станислава Черчесова на пост наставника команды, передает Betonmobile.

«Черчесова они не возьмут, побоятся. Если в команде сильные и футбольные руководители, то они не будут ничего бояться. Люди в «Спартаке» нефутбольные, они околофутбольные», — сказал Овчинников.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1. Единственный мяч в игре забил Яхья Аттийят-аллах.

Ранее Абаскалю предрекли проблемы с поиском работы.