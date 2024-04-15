Названа оптимальная кандидатура на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов заявил, что экс-тренер сборной России Станислав Черчесов является оптимальным кандидатом на пост наставника красно-белых, передает «Чемпионат».

«Считаю, что самая оптимальная кандидатура на место главного тренера «Спартака» — Станислав Черчесов. Он сейчас находится без работы, а у Карпина есть «Ростов», — сказал Черчесов, отметив, что он против приглашения в команду иностранца.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее сообщалось, что Абаскаль не стал прощаться с футболистами «Спартака» после отставки.