В Москве пройдут соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024

21 апреля на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится масштабный фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В соревнованиях примут участие более 2 тысяч атлетов. В рамках соревнований пройдут женский и детские забеги, а также триатлонные гонки на дистанции 1/8.

Первыми 21 апреля на старт выйдут участники триатлонной гонки на дистанции 1/8. Они поэтапно преодолеют 380 м вплавь, 20,5 км во время велогонки и 5 км в рамках забега. Можно будет принять участие не только в индивидуальной гонке, но и в составе эстафетных команд. Этот формат подойдет тем, кто давно мечтал попробовать свои силы в триатлоне, но пока не готов преодолеть все три дистанции самостоятельно.

close 100% Пресс-служба IRONSTAR

Продолжением спортивного воскресенья станет женский забег IRONLADY на 5 км. Завершением фестиваля спорта станут детские забеги STARKIDS. Юные спортсмены от 0 до 7 лет пробегут дистанцию 500 м, а атлеты от 8 до 12 лет – 1000 м.

«Мы рады вновь встретиться с любителями спорта на открытии сезона триатлона, который обещает быть насыщенным в этом году. Участников ждут новые локации и новые возможности. Старт в Москве — отличный шанс попробовать себя в триатлоне, а также провести спортивные выходные с семьей», — сказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Ранее стал известен победитель гонки IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.