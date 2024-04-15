Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве пройдут соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024

21 апреля в Москве пройдут соревнования ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ

close
100%
Пресс-служба IRONSTAR

21 апреля на территории олимпийского комплекса «Лужники» состоится масштабный фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2024. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В соревнованиях примут участие более 2 тысяч атлетов. В рамках соревнований пройдут женский и детские забеги, а также триатлонные гонки на дистанции 1/8.

Первыми 21 апреля на старт выйдут участники триатлонной гонки на дистанции 1/8. Они поэтапно преодолеют 380 м вплавь, 20,5 км во время велогонки и 5 км в рамках забега. Можно будет принять участие не только в индивидуальной гонке, но и в составе эстафетных команд. Этот формат подойдет тем, кто давно мечтал попробовать свои силы в триатлоне, но пока не готов преодолеть все три дистанции самостоятельно.

close
100%
Пресс-служба IRONSTAR

Продолжением спортивного воскресенья станет женский забег IRONLADY на 5 км. Завершением фестиваля спорта станут детские забеги STARKIDS. Юные спортсмены от 0 до 7 лет пробегут дистанцию 500 м, а атлеты от 8 до 12 лет – 1000 м.

«Мы рады вновь встретиться с любителями спорта на открытии сезона триатлона, который обещает быть насыщенным в этом году. Участников ждут новые локации и новые возможности. Старт в Москве — отличный шанс попробовать себя в триатлоне, а также провести спортивные выходные с семьей», — сказал генеральный директор IRONSTAR Владимир Шейкин.

Ранее стал известен победитель гонки IRONSTAR 226 SOCHI SIRIUS 2023.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами