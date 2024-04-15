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«Спартаку» посоветовали назначить экс-тренера «Краснодара»

Тренер Корнеев призвал «Спартак» назначить новым тренером Ивича

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Алексей Куденко/РИА Новости

Российский тренер Игорь Корнеев в интервью «РБ Спорт» заявил, что московскому «Спартаку» в качестве главного тренера мог бы пригодится Владимир Ивич.

По его словам, специалист отлично зарекомендовал себя в «Краснодаре», с которым выиграл первую часть сезона-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ивич провел сумасшедшую работу в плане обороны, в плане достижения результата. Это топовый вариант для клуба в России и Европе для достижения результата. Это будет точное попадание для «Спартака», — заявил Корнеев.

14 апреля Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых. Испанец возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). 13 апреля красно-белые уступили идущему на последнем месте «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее легенда «Динамо» объяснил «Спартаку», как надо выбирать нового тренера.

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