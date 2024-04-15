«Бавария» поздравила «Байер» с первым чемпионством в истории

Президент мюнхенской «Баварии» Херберт Хайнер поздравил леверкузенский «Байер» с первой победой в немецкой Бундеслиге. Его слова приводит пресс-служба мюнхенцев.

«Титул достался команде абсолютно заслуженно! Это награда за выдающийся сезон и отличный футбол. Задача «Баварии» такова — салатница должна вернуться в Мюнхен! Увидимся в новом сезоне», — заявил Хайнер.

Чемпионская встреча «Байер» — «Вердер» прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в присутствии 30 тысяч зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей на 25-й минуте счет открыл 23-летний нигерийский форвард Виктор Бонифасе, реализовавший пенальти. На 60-й минуте второй мяч в ворота «Вердера» забил 31-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака, На 68-й минуте игры 20-летний немец Флориан Вирц забил третий мяч, он же на 83-й минуте игры забил четвертый мяч, а на 90-й — установил окончательный счет игры.

После 29 туров в активе «Байер» набрал 79 очков. У идущей на втором месте «Баварии» 63 очка, на третьем месте с таким же количеством баллов располагается «Штутгарт».

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