«Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии

Леверкузенский «Байер» впервые в истории выиграл немецкую Бундеслигу.

Команда под руководством испанского специалиста Хаби Алонсо стала недосягаемой от мюнхенской «Баварии», занимающей второе место в турнирной таблице, по итогам матча 29-го тура национального чемпионата против бременского «Вердера».

Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» в присутствии 30 тысяч зрителей и завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0. В составе победителей на 25-й минуте счет открыл 23-летний нигерийский форвард Виктор Бонифасе, реализовавший пенальти. На 60-й минуте второй мяч в ворота «Вердера» забил 31-летний швейцарский полузащитник Гранит Джака, На 68-й минуте игры 20-летний немец Флориан Вирц забил третий мяч, он же на 83-й минуте игры забил четвертый мяч, а на 90-й — установил окончательный счет игры.

После 29 туров в активе «Байер» набрал 79 очков. У идущей на втором месте «Баварии» 63 очка, на третьем месте с таким же количеством баллов располагается «Штутгарт».

В сезоне-2023/24 команда под руководством Хаби Алонсо до сих пор не потерпела ни одного поражения.

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