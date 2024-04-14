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«Урал» обыграл «Динамо»

«Урал» переиграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» оказался сильнее московского «Динамо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена» в присутствии 9545 зрителей и завершилась победой хозяев с минимальным перевесом — 2:1. В составе уральской команды счет на десятой минуте игры открыл Даниел Мишкич, замкнувший из-за пределов штрафной передачу партнера. На 34-й минуте нападающий бело-голубых Константин Тюкавин сравнял счет, ему ассистировал Диего Лаксальт. На 95-й минуте игры победный счет установил Алексей Каштанов, голевой пас на счету Алексея Ионова.

На 96-й минуте игры Каштанов получил вторую желтую карточку после того, как снял футболку, и был удален с поля.

После этой победы команда под руководством Виктора Гончаренко набрала 23 очка и поднялась на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 38 баллами сохранило за собой третью позицию в таблице РПЛ.

В следующем туре «Урал» в гостях сыграет против «Сочи», а «Динамо» будет гостить у «Пари НН».

Ранее сообщалось, что «Спартак» уволил Абаскаля с поста главного тренера.

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