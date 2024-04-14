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Три очка Капризова помогли «Миннесоте» одержать разгромную победу в НХЛ

Ассист и дубль Капризова помогли «Миннесоте» разгромить «Сан-Хосе» в НХЛ

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Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

В ночь с 13 на 14 апреля «Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимал «Миннесота Уайлд» и потерпел разгромное поражение со счетом 2:6.

На шестой минуте счет в матче открыл Мэтт Болди. В качестве одного из ассистентов ему выступил российский нападающий Кирилл Капризов. На 10-й минуте Ян Рутта сравнял счет. Перед перерывом шайба Деклана Чисхольма снова вывела «Миннесоту» вперед.

В начале второго периода Лиам Эгрен забросил третью шайбу гостей в этом матче. Через минуту Марио Ферраро сократил расстояние, а затем за дело взялись игроки «Миннесоты». В течение одной минуты Кирилл Капризов оформил дубль. Через пару минут Маркус Юханссон установил окончательный счет.

«Миннесота» с 84 набранными очками занимает 10-е место в Западной конференции. Команду отделяет 10 очков до заветной зоны плей-офф.

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 73 матча, отметившись 44 заброшенными шайбами и 49 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее Овечкин ценой повреждения спас команду в матче с «Тампой».

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