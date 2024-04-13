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Тренер «Локомотива» рассказал, уйдет ли он из команды

Тренер «Локомотива» Галактионов: я продолжаю работать в клубе

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Григорий Соколов/РИА Новости

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после ничьей с ЦСКА в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА заявил, что он продолжает работать в команде. Слова Галактионова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Понятно, что стандартные положения повлияли на итоговый результат. Сергей Пиняев подустал, Макс Глушенков попросил замену, пошли необоснованные ошибки у Миранчука — были проблемы у новых игроков войти в матч. Упускать такую игру обидно. Выход Дзюбы? Эту замену я придумал по ходу игры, она была проведена из-за усталости других игроков.

Я продолжаю работать. Почему я должен уходить? Кто как хочет, тот так и трактует информацию. Мы провели встречу с руководством, где наметили общие цели, вы видите, что команда бежит, играет с желанием, так что мы продолжаем работу», — сказал Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:3. В составе красно-зеленых точными ударами отметились Илья Самошников, Максим Глушенков и Лукас Фассон. За ЦСКА точными ударами отметились Тамерлан Мусаев, Антон Заболотный и Илья Агапов.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает четвертое место, набрав 37 очков. «Локомотив» отстает от ЦСКА по дополнительным показателям.

Ранее было названо главное достоинство Дзюбы.

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