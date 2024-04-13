Назван самый трогательный момент в российском хоккее

Экс-нападающий омского «Авангарда» Алексей Потапов назвал самый трогательный момент, который произошел во время регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в сезоне-2023/24. По мнению Потапова, это было празднование Дня отца на матче «Авангарда» и ярославского «Локомотива», когда на скамейку запасных были приглашены папы игроков. Слова бывшего хоккеиста «ястребов» приводит Legalbet

«Это незабываемые эмоции. Команда проигрывала по ходу матча, но потом, наверное, включились отцы и сумели перевернуть ход этой встречи.

На послематчевом собрании команды в раздевалке Кравец (Михаил Кравец, который на тот момент занимал пост главного тренера «Авангарда». — «Газета.Ru») сказал такую трогательную речь. Мне кажется, у него даже подходили слезы, и ком в горле встал», — сказал Потапов.

В том матче «Авангард» пропустил на седьмой минуте (0:1), однако потом забросил четыре шайбы подряд и одержал победу со счетом 4:1.

Отцы игроков «Авангарда» сопровождали их на раскатке перед матчем, участвовали в символическом стартовом вбрасывании, а затем всю игру находились на скамейке запасных.

Ранее россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ.