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В ФШР объяснили, почему не стоит переживать из-за игры Непомнящего

Шахматист Смагин не считает, что у Непомнящего проблемы на турнире претендентов

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался об игре россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов в канадском Торонто. В комментарии «Газете.Ru» он обратил внимание, что несмотря на то, что Ян часто оказывается в затруднительных ситуациях, он из них выходит и сохраняет лидерство.

«Нас волнует, прежде всего, результат Яна. Если посмотреть на других шахматистов, там увидим картину, возможно, еще более удручающую. Так что я бы не посыпал голову пеплом. Нужно смотреть на реалии, а они таковы, что Ян – единоличный лидер после первого круга.

Даже тогда, когда он оказывается в тяжелой ситуации, он из нее выкручивается, что говорит о том, что он в хорошей форме. Даже когда он попадает на домашние заготовки, он разбирается, решает проблемы и нейтрализует перевес, который достигнут за счет неожиданности.

Можно сколько угодно говорить о том, что где-то что-то он не учел, недосмотрел, где-то стоял подозрительно. Но это все эмоции, а все эти рассуждения сводятся к результату – он на табло. Ян выиграл две партии, закончил круг единоличным лидером.

Да, ему будет непросто. Тем не менее говорить о том, что у него проблемы, я бы не стал», — считает Смагин.

Непомнящий после первого круга набрал 4,5 очка и единолично лидирует в соревнованиях. Второй круг он начнет партией с азербайджанцем Ниджатом Абасовым, они встретятся в субботу, 13 апреля. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

Ранее Непомнящий вырвал ничью у Накамуры на турнире претендентов.

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