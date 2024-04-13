В РФС объяснили запрет на татуировки судьям

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что запрет на ношение татуировок судьями носит воспитательную для молодого поколения меру.

По его словам, ношение тату не запрещено законодательно в России, однако для того, чтобы арбитр мог выйти на поле, татуировка должна быть закрыта частью экипировки.

«Воспитательная функция футбола должна нести позитив. Хочешь иметь татуировку, хорошо, но не надо ею кичиться, не надо обращать на нее внимание. Мы оцениваем судей по работе», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0. Это была первая игра с европейской сборной после отстранения. В июне 2024 года запланирован товарищеский матч со сборной Белоруссии.

Ранее стали известны составы «Сочи» и «Спартака» на матч РПЛ.