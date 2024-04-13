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НХЛ готовит одну команду к переезду

TSN: НХЛ может объявить о переезде «Аризоны» в Юту 18 апреля

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Ross D. Franklin

Инсайдер телеканала TSN Пьер ЛеБрюн заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» может сменить прописку по окончании текущего сезона.

По информации источника, руководство клуба уже сообщило игрокам о том, что в новом сезоне команда будет выступать в Солт-Лейк-Сити. На данный момент лига продолжает работу над осуществлением переезда, однако сторонам, участвующим в процессе, необходимо решить еще несколько организационных вопросов.

Ожидается, что официально о смене локации может быть объявлено 18 апреля.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что хет-трик Андрея Кузьменко помог «Калгари» переиграть «Анахайм».

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