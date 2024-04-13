НХЛ готовит одну команду к переезду

Инсайдер телеканала TSN Пьер ЛеБрюн заявил, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» может сменить прописку по окончании текущего сезона.

По информации источника, руководство клуба уже сообщило игрокам о том, что в новом сезоне команда будет выступать в Солт-Лейк-Сити. На данный момент лига продолжает работу над осуществлением переезда, однако сторонам, участвующим в процессе, необходимо решить еще несколько организационных вопросов.

Ожидается, что официально о смене локации может быть объявлено 18 апреля.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что хет-трик Андрея Кузьменко помог «Калгари» переиграть «Анахайм».