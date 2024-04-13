Стал известен главный кандидат на пост тренера «Баварии»

Немецкий тренер Юлиан Нагельсманн может вернуться на должность наставника мюнхенской «Баварии». Об этом сообщает портал Mia San Mia.



По информации источника, возвращение Нагельсманна активно лоббирует спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль.

Нагельсман тренировал «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг» и «Баварию». Вместе с «Баварией» он стал чемпионом Германии сезона-2021/22. После того, как Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку в сентябре 2023 года после поражения от Японии (1:4), возглавил сборную Германии.

Текущий контракт Нагельсманна с Немецким футбольным союзом рассчитан до конца Евро-2024. Сам тренер хотел бы определиться со своим будущим до старта континентального первенства.

Летом 2024 года в Германии пройдет чемпионат Европы. Действующим победителем турнира является Италия, которая в решающем матче в серии пенальти одолела англичан.

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