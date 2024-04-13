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Определились все участники плей-офф НХЛ от Западной конференции

«Вегас» стал последним участником плей-офф Кубка Стэнли от Западной конференции

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Stephen R. Sylvanie/Reuters

Действующие обладатели Кубка Стэнли «Вегас Голден Найтс» стали обладателями последней путевки в розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2024 года.

«Рыцари» смогли обеспечить себе попадание в кубковую восьмерку после разгромной победой над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата со счетом 7:2. Таким образом, «Вегас» присоединился к «Далласу», «Ванкуверу», «Виннипегу», «Колорадо», «Эдмонтону», «Нэшвиллу» и «Лос-Анджелесу».

В плей-офф не попали »Анахайм», «Аризона», «Чикаго», «Сан-Хосе», «Миннесота», «Сиэтл», «Калгари» и «Сент-Луис».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее сообщалось, что хет-трик Андрея Кузьменко помог «Калгари» переиграть «Анахайм».

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