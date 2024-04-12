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Названо главное достоинство Дзюбы

Экс-вратарь Чепчугов считает, что Дзюба поможет «Локомотиву» против ЦСКА

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чечпугов в преддверии дерби красно-синих с «Локомотивом» высказался о шансах нападающего «железнодорожников» Артема Дзюбы оказать влияние на результат матча. В комментарии ODDS.ru он заметил, что форвард, даже несмотря на пропуски последних матчей, может сыграть важную роль.

«Дзюба слишком влюблен в футбол! Он фигура знатная. Его моральный и психологический кодекс поможет «Локомотиву» достигать успеха и дальше. Безусловно, он все еще способен принести пользу», — считает Чепчугов.

Также он прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Федором Чаловым. По его мнению, это означает, что клуб видит в нем одного из лидеров. Чепчугов выразил уверенность, что столичное дерби окажется ярким, а победу одержит сильнейшая команда.

Матч между «Локомотивом» и ЦСКА состоится в субботу, 13 апреля. Игра начнется в 19:30 по московскому времени. После 23 туров обе команды набрали по 36 очков, ЦСКА идет на четвертой строчке, опережая «Локо» по дополнительным показателям.

Ранее «Спартак» лишился четырех игроков перед игрой с «Сочи».

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