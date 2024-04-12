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Джокович признался, что отпраздновал победу в стиле Медведева

Джокович: сегодня я праздную победу в стиле Медведева, это забавно

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Alessandra Tarantino/AP

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему так отреагировал на победу над Алексом де Минором. Он не был радостным и не демонстрировал улыбку.

«Это было не столько празднование, сколько удовлетворение, что все закончилось. Мне не очень хотелось праздновать.

Иногда, как сегодня, я праздную победу в стиле Медведева, а иногда — по-настоящему. Кстати, это комплимент. Я думаю, его празднование действительно занимательно и забавно. Он очень искренний. Так что да, считайте, что сегодня я праздновал в стиле Медведева», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Джокович в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) взял верх над де Минором со счетом 7:5, 6:4. В полуфинале серб сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков).

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков).

Ранее экс-первая ракетка мира раскритиковала Медведева за отношение к судьям.

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