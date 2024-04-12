Экс-первая ракетка мира раскритиковала Медведева за отношение к судьям

Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен призвала теннисистов, высказывающихся в адрес судей, оставаться людьми. Ее слова передает Eurosport.

«Как можно так себя вести? Честно говоря, это ужасно. Конечно, судейские ошибки никогда не бывают приятными. Но игроки сами допускают ошибки, терпят неудачи. Нужно оставаться людьми. В такие моменты проблемы с самообладанием становятся особенно очевидными», — сказала Энен.

На турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло Медведев дважды попадал в скандал с судьями. В матче с французом Гаэлем Монфисом он назвал арбитров идиотами и слепыми.

В матче третьего круга с соотечественником Кареном Хачановым Медведев произнес продолжительный монолог.

«Открой свои чертовы глаза и сделай что-нибудь!» — возмущался Медведев.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков).

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков).

Ранее Кафельников объяснил, что помогло Хачанову обыграть Медведева на турнире в Монте-Карло.