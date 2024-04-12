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Александр Тихонов назвал спортсмена, которому нужно поставить памятник

Олимпийский чемпион Тихонов: нужно поставить памятник Симоняну

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РИА Новости

Знаменитый в прошлом отечественный спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов призвал поставить памятник первому вице-президенту Российского футбольного союза (РФС) Никите Симоняну.

«Яшину есть памятник, Боброву тоже стоит. Скоро Никите Павловичу Симоняну исполнится 100 лет. Он больше всех среди наших советских футболистов заслуживает, чтобы ему в России поставили памятник. Вот пока он жив, ему надо при жизни его поставить. Это единственный из того поколения олимпийских чемпионов. Кто у нас еще есть? Бышовец? Нет! Ну, что вы, это не Симонян или Нетто», — цитирует Тихонова Legalbet.

97-летний Симонян – лучший бомбардир в истории московского «Спартака» вообще (160) и в матчах чемпионата страны (133), четырехкратный чемпион СССР и двукратный обладатель Кубка Союза, а также олимпийский чемпион Мельбурна-1956. В качестве тренера он дважды выиграл со «Спартаком» чемпионат и трижды Кубок СССР, а затем привел «Арарат» из Еревана к победам и в чемпионате (единственной в клубной истории), и в Кубке Советского Союза. На протяжении двух лет Симонян возглавлял сборную СССР.

Ранее игру «Краснодара» и «Зенита» назвали чемпионской.

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