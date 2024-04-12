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Экс-игрок «Автомобилиста» рассказал, как обыграть «Металлург»

Экс-хоккеист Щитов: «Автомобилисту» надо больше атаковать

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Алексей Колчин/РИА Новости

Знаменитый в прошлом российский защитник Никита Щитов, выступавший в Континентальной хоккейной лиге за московский «Спартак», нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев», «Сочи» и «Автомобилист из Екатеринбурга и проведший 561 матч в лиге в чемпионатах и плей-офф Кубка Гагарина, в которых набрал 156 (45+111) очков, прокомментировал пятый матч серии «Автомобилиста» с магнитогорским «Металлургом». Екатеринбуржцы потерпели поражение (2:5) и теперь уступают в серии со счетом 2-3.

«Во-первых, «Автомобилист» плохо начал игру. Магнитогорск сразу завладел инициативой. Они забили очень важный гол в конце первого периода. У «Магнитки» было еще много возможностей забить, но вратарь «Авто» держал команду в игре. «Металлург», как и всегда, был активен. Если бы не удаление «Автомобилиста», неизвестно, кто бы выиграл пятый матч. Чтобы сравнять счет в серии, «Авто» надо больше играть в атаке. Мастера и исполнители в команде есть», — рассказал Щитов Legalbet.

По мнению специалиста, «Автомобилист» может рассчитывать на лидерские качества нападающего Анатолия Голышева, который даст команде шанс на спасение в серии. При этом Щитов отметил уровень игры молодежи из «Металлурга» и связал это с работой главного тренера команды Андрея Разина. Победитель этого полуфинала сыграет в финале Кубка Гагарина с ярославским «Локомотивом», в четырех встречах переигравшим челябинский «Трактор» (4-0).

Ранее Овечкин вышел на второе место по голевым передачам среди россиян в НХЛ.

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