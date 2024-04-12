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Бывший сотрудник «Спартака» объяснил отставку Эшуорта

Экс-замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: Эшуорт не делал вообще ничего

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Телеграм-канал «ФК «Спартак-Москва»

Владимир Кузьмичев, бывший заместитель генерального директора московского «Спартак», негативно оценил работу Пола Эшуорта на посту спортивного директора красно-белых. Британский специалист работал в клубе с сентября 2022 года, был переведен на позицию технического директора с приходом португальца Томаша Амарала, а теперь покинул «Спартак».

«Решение об уходе было очевидным. Для всех было понятно, что свою работу он даже не провалил, а он ее абсолютно не делал. С этим решением даже затянули. Явление Эшуорта — что это было — даже трудно сказать. Исходя из того, что мы видели, он не работал, не делал полезных действий для команды, молчал», — приводит слова Кузьмичева Legalbet.

По мнению Кузьмичева, назначение Эшуорта изначально было ошибкой, и непонятно, кто его в принципе приглашал в клуб. Главной проблемой пребывания британца в клубе стало отсутствие каких-либо видимых результатов его деятельности. 54-летний Эшуорт уже ранее работал в Российской премьер-лиге, когда в 2005 году занимал аналогичную позицию в «Ростове», после этого до «Спартака» он трудился в латвийских «Сконто» и «Венстпилсе», нигерийских клубах, «Астане» из Казахстана и английском «Брайтоне».

Ранее «Сочи» высмеял Абаскаля перед очным матчем со «Спартаком».

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