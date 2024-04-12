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Фетисов упрекнул в идиотизме руководителей Федерации хоккея Словакии

Фетисов о решении Словакии не брать хоккеистов из КХЛ: идиотизм не имеет границ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил решение Федерации хоккея Словакии не вызывать на чемпионат мира игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Его слова передает «Советский спорт».

«Какая мне разница насчет решения словацкой федерации хоккея по отношению к своим хоккеистам? Это их проблемы, я же не должен сожалеть по этому поводу. Идиотизм не имеет границ. Хотя, вроде как, политические руководители всю ситуацию понимают и ведут свою политику взвешенно, но это решение очень странное. Но с этим решением жить дальше только им», — сказал Фетисов.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Ротенберг назвал правила хоккея цирком.

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