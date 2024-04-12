«Проблема не в санкциях, а в нас»: в Минспорта России высказались о позиции страны в мире

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов призвал увеличить интерес зарубежных спортсменов к турнирам, проводимым в России. Его слова передает РИА Новости.

«Проблема не в санкциях, а в нас. Кто-то боится, что его включат в какие-то списки, наложат санкции, не дадут три рубля. Но мы самодостаточная страна, у нас лучшие спортсмены в мире. Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли! Давайте сделаем так, чтобы они мечтали попасть на наши Игры. А мы подумаем, пускать ли», — сказал Байсултанов.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах снова попал в эпицентр розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Бах неоднократно от имени МОК выступал против проведения Игр дружбы. Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA)). Среди предполагаемых участников — страны Латинской Америки — Куба, Венесуэла, Бразилия, Мексика, Эквадор и страны арабского региона.

Ранее Мамиашвили назвал позорищем призывы Украины не допустить российских борцов на ОИ.