Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Проблема не в санкциях, а в нас»: в Минспорта России высказались о позиции страны в мире

Замминистра спорта Байсултанов назвал главу МОК Баха непонятным созданием

close
100%
Tom Weller/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов призвал увеличить интерес зарубежных спортсменов к турнирам, проводимым в России. Его слова передает РИА Новости.

«Проблема не в санкциях, а в нас. Кто-то боится, что его включат в какие-то списки, наложат санкции, не дадут три рубля. Но мы самодостаточная страна, у нас лучшие спортсмены в мире. Какое-то непонятное создание под именем Бах пытается какую-то кость кинуть, но кто он такой? Мы его создали, если все забыли! Давайте сделаем так, чтобы они мечтали попасть на наши Игры. А мы подумаем, пускать ли», — сказал Байсултанов.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах снова попал в эпицентр розыгрыша российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Бах неоднократно от имени МОК выступал против проведения Игр дружбы. Турнир пройдет с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA)). Среди предполагаемых участников — страны Латинской Америки — Куба, Венесуэла, Бразилия, Мексика, Эквадор и страны арабского региона.

Ранее Мамиашвили назвал позорищем призывы Украины не допустить российских борцов на ОИ.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами