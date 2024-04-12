Хачанов проиграл в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в 1/2 финала турнира в Монте-Карло.

На стадии четвертьфинала россиянин проиграл представителю Греции Стефаносу Циципасу 4:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час и 23 минуты.

В полуфинале Циципас встретится с победителем Хольгер Руне — Янник Синнер.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее Хачанов назвал Олимпиаду важным соревнованием.