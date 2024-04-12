Овечкин вышел на 11-е место по очкам в НХЛ в возрасте 38 лет

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче против «Баффало» (2:4) и вышел на 11-е место по очкам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в возрасте 38 лет, обойдя Игоря Ларионова.

Теперь на счету Овечкина 64 очка. Лидером по этому показателю является Адам Оутс (82).

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 76 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 34 результативные передачи. Овечкин забросил в НХЛ 852 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки. На счету канадца 894 набранных очка.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» померится силами с »Тампой». Встреча состоится 14 апреля. Команды выйдут на лед в 0.30 по московскому времени.

Ранее Овечкин вышел на второе место по голевым передачам среди россиян в НХЛ.