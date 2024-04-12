В «Химках» ответили на вопрос о возможном переходе Дзюбы

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что не будет комментировать информацию о возможном переходе в клуб игрока московского «Локомотива» Артема Дзюбы, передает «Чемпионат».

«В первую очередь нужно спросить у нашего тренерского штаба. Насколько им будет подходить Дзюба, насколько он им будет нужен. А со своей стороны я, пожалуй, без комментариев», — сказал Оленев.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» в чемпионате России располагается на пятой строчке, набрав 36 баллов. В прошлом туре «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Встреча прошла в Грозном. В следующем матче красно-зеленые сыграют с ЦСКА.

Ранее «Локомотив» призвали не продлевать контракт с Дзюбой.