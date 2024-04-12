Футболист «Зенита» рассказал, что его будущему сыну поставили диагноз «синдром Дауна»

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Нино рассказал, что его будущий ребенок родится с синдромом Дауна, передает «Спорт-Экспресс».

«Жена предпочла бы родить его в Бразилии, в окружении своей семьи. Но, когда он родится, обязательно приедет в Россию, чтобы скрасить нашу жизнь», — сказал Нино.

Нино подписал контракт с петербургским «Зенитом» до лета 2028 года.

С 2023 года защитник вызывается в национальную сборную Бразилии. В 2020 года он стал обладателем золота Олимпийских игр в Токио.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Нино провел четыре матча, не отметившись результативными действиями.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Сергея Семака занимают первое место, набрав 44 очка. Второе место занимает «Краснодар» (43). Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 38 очков.

Ранее Нино признался, что он хочет получить российский паспорт.