«Локомотив» призвали не продлевать контракт с Дзюбой

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что не стала бы продлевать контракт с форвардом красно-зеленых Артемом Дзюбой, передает «Чемпионат».

«Я бы не продлевала контракт с Дзюбой. Связано это с потерей скорости, игра стала другой у команды. Но в свое время приход Артема в клуб был нужен. Не считаю это ошибкой», — сказала Смородская.

В текущем сезоне Дзюба сыграл 18 матчей в чемпионате России и еще пять — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Вильсоном Изидором и Антоном Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

«Локомотив» в чемпионате России располагается на пятой строчке, набрав 36 баллов. В прошлом туре «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Встреча прошла в Грозном. В следующем матче красно-зеленые сыграют с ЦСКА.

Ранее экс-президент «Локомотива» заявил о зависимости команды от Дзюбы.