Фигуристка Леонова рассказала, почему дисквалифицировали Валиеву

Серебряный призер чемпионата мира в женском одиночном катании Алена Леонова объяснила, почему Камила Валиева была дисквалифицирована на четыре года, передает «Татар-информ».

«Бедная девочка оказалась в такой ситуации. Все обвинения в ее адрес не заслужены. Просто нашли самую сильную уникальную спортсменку и устранили ее», — сказала Леонова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

Российская спортсменка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года и Олимпийских игр в Пекине, а также звания чемпионки России.

Ранее Валиева появилась на проекте «Новая Фабрика звезд».