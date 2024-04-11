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Названо условие, при котором сезон «Атлетико» будет провальным

Журналист Ортега: для «Атлетико» сезон будет провальным при поражении «Жироне»

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Juan Medina/Reuters

Испанский журналист Хосе Игнасио Ортега в интервью ODDS.ru заявил, что для мадридского «Атлетико» текущий сезон в Ла Лиге будет провальным в случае поражения каталонской «Жироне».

По его словам, команда Диего Симеоне показывает себя в национальном первенстве максимально невзрачно.

«Если подопечные Симеоне проиграют в этом туре, то сезон можно считать провальным. Потому что от этого зависят финансы клуба. Если они будут на пятом или шестом месте, то прощай, еврокубки! А это очень плохо для «Атлетико». Симеоне и так не покупают игроков, которых он хочет», — заявил Ортега.

В первом четвертьфинальном матча «Атлетико» дома со счетом 2:1 переиграл дортмундскую «Боруссию». Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который обыграл в решающем матче миланский «Интер». Миланцы уже вылетели из турнира, проиграв в 1/8 финала «Атлетико».

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