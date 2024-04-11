Бывший гендиректор «Спартака» поздравил клуб с уходом Эшуорта

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков поздравил красно-белых с тем, что пост технического директора команды покинул Пол Эшуорт, передает Metaratings.ru..

«Как могу прокомментировать уход Эшуорта? Я поздравляю «Спартак». В остальном воздержусь от комментариев», — сказал Мележиков.

Англичанин занял должность спортивного директора в московском клубе в сентябре 2022 года. В декабре 2023 года Эшуорт стал техническим директором.

До этого он работал в «Астане» и «Брайтоне». Эшуорт также успел поработать в Латвии, где женился на гражданке этой страны.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее Зарема заявила о своей причастности к победам «Спартака» после своего ухода из клуба.