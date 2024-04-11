Стала известна причина нервного поведения теннисиста Медведева в последних матчах

Бывший теннисист Андрей Ольховский заявил, что на поведении Даниила Медведева во время матчей турнира в Монте-Карло влияет давление, передает LiveResult.ru.

«В основном, он контролирует свои эмоции, возможно, где-то некомфортно себя чувствует. Я считаю, что нервничал из-за давления. Он так себя вел, потому что первый турнир на грунте играет», — сказал Ольховский.

В матче третьего круга турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Медедев устпил Карену Качанову. Во время поединка он накричал на судью.

В игре второго круга Медведев назвал судей идиотами.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее Медведев заявил, что стремится к хладнокровию.