Томаса Баха назвали больным человеком

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал новость о том, что глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах молится за то, чтобы Игры дружбы не состоялись, передает Sport24.

«Томас Бах и весь МОК — больные люди! Что ждать от этих безумцев? Вспомните, что они творили с нашей страной 80 лет назад, и все станет на свои места», — сказал Мамиашвили.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее в МОК объяснили, почему не просят российских спортсменов осудить СВО.