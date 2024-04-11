«Уже давно пора навести порядок в МОК»: Роднина о последних словах Баха

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на последние слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я не член МОК и даже не национального комитета, поэтому не могу сказать, как долго он будет главой комитета. Пусть члены этой организации его и терпят. Что тут сказать, заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибет. На мой взгляд, уже давно пора навести порядок в МОК», — сказала Роднина.

Чиновник в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете. Также он произнес молитву, которая, по его мнению, должна помочь срыву проведения Игр дружбы в России.

В 37 лет Бах был избран членом МОК. В 1996—2000 годах — член исполкома организации, в 2000—2004 годах — ее вице-президент. С 2013 года после ухода Жака Рогге с поста президента МОК занял его должность.

Ранее главу МОК Баха обвинили в политизации спорта.