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Стало известно, как теннисист Медведев оскорбил судей на турнире в Монте-Карло

Tuttosport: теннисист Медведев назвал судей идиотами и слепыми в игре с Монфисом

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Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports via Reuters Con

Российский теннисист Даниил Медведев жестко опротестовал решение судей во втором сете матча второго круга «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) с французом Гаэлем Монфисом. Он назвал судей идиотами и слепыми. Об этом сообщает Tuttosport.

В ходе второго сета российскому теннисисту не понравилось, что линейный арбитр не зафиксировал удар соперника в аут. Встреча завершилась победой Медведева со счетом 6:2, 6:4.

В матче третьего круга турнира в Монте-Карло Медведев встретится с соотечественником Кареном Хачановым. Поединок состоится 11 апреля.

В рейтинге ATP Джокович продолжает удерживать первое место. У него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков). На турнире в Майами он в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1.

На третье место в рейтинге опустился испанец Карлос Алькарас (8645 очков). Четвертое место продолжает занимать Даниил Медведев (7165 очков). Еще один россиянин, Андрей Рублев, также сохранил свои позиции. Он — шестой (4890 очков).

Ранее Медведев заявил, что еще будут моменты, когда он начнет психовать.

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