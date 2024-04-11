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Боец UFC объяснил, почему больше любит тренироваться в России, а не в США

Боец UFC Царукян признался, что лучше чувствует себя России, а не в США

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Louis Grasse/Global Look Press

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян рассказал о своем тренировочном лагере перед поединком с Чарльзом Оливейрой. Его слова передает ESPN MMA.

«Когда я дома, в России, я чувствую себя лучше. Все могут навестить меня на выходных, время бежит быстрее, я не знаю почему. Я могу заставить себя работать больше, находясь в России. Возможно, из-за домашней еды, я не знаю. И когда я приехал в США, я уже был в отличной форме и начал проводить спарринги, бороться. Мой тренировочный лагерь был невероятно хорош», — сказал Царукян.

В апреле 2024 года у Царукяна запланирован бой против Чарльза Оливейры на турнире UFC 300. Поединок между ними пройдет в Лас-Вегасе 14 апреля.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. На счету российского бойца 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

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