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Чемпионка мира из России завершила карьеру в 23 года

Тренер синхронисток Данченко сообщила, что Субботина завершила карьеру в 23 года

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Роман Кручинин/РИА Новости

Четырехкратная чемпионка мира по синхронному плаванию Варвара Субботина завершила карьеру. Об этом ТАСС сообщила личный тренер спортсменки Татьяна Данченко.

«Я ее всегда жду, но на данный момент она карьеру завершила», — сказала Данченко.

Также тренер ответила, отразился ли недопуск на международные старты на решении спортсменки завершить карьеру.

«Я не думаю, что это было основной причиной ухода. Но последней каплей — очень вероятно», — добавила наставник.

23-летняя Субботина по два раза выигрывала золото на чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах. Также в ее активе три золотых медали чемпионатов Европы.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее в МОК объяснили, почему не просят российских спортсменов осудить СВО.

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